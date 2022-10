Paris Hilton reveló que fue víctima de abuso en su adolescencia

Paris Hilton, estrella televisiva, reveló que fue víctima de abuso sexual en un internado de la localidad de Utah, Estados Unidos, cuando era adolescente.

Hilton contó que ella y otras chicas eran sometidas a supuestos exámenes ginecológicos, pero que no eran desarrollados por expertos médicos, sino por los integrantes del internado.

"Muy tarde por la noche, a eso de las tres o las cuatro de la madrugada, nos sacaban a unas cuantas chicas y a mí a una habitación en la que nos hacían pruebas médicas. Ni siquiera había un médico en la sala. Lo hacían un par de trabajadores del centro: nos hacían tumbarnos en una mesa y nos metían los dedos. Yo no sabía qué estaban haciendo, pero claramente no eran doctores y me daba mucho miedo. Fue realmente aterrador, y es algo que tuve que bloquear de mi mente durante muchos años", dijo Paris Hilton en conversación con el New York Times.

La estrella de redes sociales reconoció que tardó tiempo en darse cuenta de la naturaleza vejatoria y denigrante de las prácticas que se desarrollaban en la institución que ya está bajo investigación por los crecientes casos de maltrato que se han denunciado desde el cuerpo docente y otros trabajadores.