Pájaro carpintero llenó un cuarto entero con bellotas

Un pájaro carpintero escondió más de 300 kilogramos de bellotas dentro de las paredes de una casa ubicada en Glen Ellen, California, Estados Unidos, según informan medios locales.

Una empresa de control de plagas compartió la historia del ave que hizo huecos alrededor de la chimenea de la vivienda con la finalidad de almacenar su comida, pero las bellotas cayeron por un agujero tras el muro y así el pájaro llenó un espacio de casi seis metros de altura.

Los dueños de la casa reportaron que veían gusanos saliendo de las paredes y llamaron a la empresa de control de plagas. Los trabajadores abrieron la pared y encontraron 317 kilos de bellotas. Nick Castro, trabajador de la empresa, dijo que el pájaro seguía metiendo bellotas a la casa en medio de los trabajos.

Según el portal de noticias RT, “Una vez retiradas todas las bellotas, que ocuparon ocho bolsas de basura, los trabajadores repararon los agujeros y recubrieron la casa con un revestimiento vinílico, destinado a proteger a la vivienda de futuros intentos del ave de esconder comida en ella”.

Woodpecker stored over 700lbs of acorns in walls of CA home, pest control company says https://t.co/iNxYeoVDrT pic.twitter.com/eIhj55GBZr