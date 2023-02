OVNIS derribados en EEUU provendrían de otros países

Los últimos días se reportaron varios avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS) en Estados Unidos y Canadá, e incluso se informó que varios de ellos fueron derribados por fuerzas aéreas de dichos países.

El Pentágono, sede del Departamento de defensa de Estados Unidos, dio una rueda de prensa en la que lo más destacado fue el tema del origen de estos OVNIS, si son extraterrestres o alienígenas.

“Dado que todavía no nos ha podido decir qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo, eso plantea la pregunta: ¿Han descartado alienígenas o extraterrestres, y si es así, por qué? Porque eso es lo que todo el mundo nos está preguntando ahora mismo”, dijo la periodista de The New York Times Helene Cooper. Ante la pregunta, Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea, respondió que dejará que “la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla”.

Esto dejó abierta la puerta a la especulación, por tal motivo varias fuentes del Pentágono salieron a detallar que no hay indicios de que los objetos derribados tengan un origen extraterrestre o sean medios de transporte alienígena.

Según el portal de noticias El País, “Las hipótesis principales con las que se trabaja es que procedan de otro país y el hecho de que se hayan detectado tantos en tan poco espacio de tiempo es consecuencia de que están encendidas todas las alarmas desde la aparición de un globo chino la semana anterior a la aparición de estos nuevos objetos misteriosos”.