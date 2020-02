Organizaciones sociales rechazan sanciones en México

Colectivos feministas y organizaciones civiles de distintos estados de México convocaron a protestas y un paro nacional para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios.



Para lunes 9 de marzo, mujeres convocaron al paro nacional #UnDíaSinNosotras que consiste en no asistir a las escuelas, ni centros de trabajo, además de no consumir servicios, por ejemplo, cargar gasolina.



La convocatoria se conoce en medio de la conmoción por dos feminicidios ocurridos recientemente en el país: el de la joven Ingrid Escamilla y el de la niña Fátima.



Escamilla, de 25 años, fue asesinada -apuñalada y desmembrada- a manos de su pareja sentimental, en Ciudad de México; y su cuerpo fue exhibido en la portada de algunos periódicos.



Fátima, de 7 años, desapareció el 11 de febrero de la escuela donde estudiaba, ubicada en Santiago Tulyehualco, un poblado ubicado en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco. Su cuerpo apareció el domingo 16 de febrero, en un municipio aledaño, dentro de una bolsa.



Las simpatizantes con la protesta piden no descontar el día a las mujeres, ni marcar inasistencias en las escuelas e incluso, solicitan apoyo a hombres para cubrir a sus compañeras que decidan participar durante sus jornadas laborales.



Asimismo, los colectivos de mujeres de México criticaron el aumento de las penas por los feminicidios aprobada por la Cámara de Diputados, que eleva de 45 a 65 años la pena máxima por este delito. Consideran el cambio en las condenas como una medida ineficaz y que no evitará nuevos asesinatos.



“Es populismo penal que no vale para nada y el mensaje es pésimo”, afirmó la abogada Verónica Cruz, de la organización Las Libres, de Guanajuato, en el centro del país, con décadas de experiencia en temas de género.



Los grupos feministas insisten en que la clave es la prevención y crear políticas públicas que eviten que se asesine a más mujeres, así como castigar la tentativa de feminicidio y la violencia familiar y sancionar tanto a quien no investigue como a quien revictimice. (I)