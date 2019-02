Opositoras denuncian agresiones en cárcel de Nicaragua

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco nicaragüense denunció y condenó este sábado la presunta agresión sufrida por al menos cinco mujeres que están en prisión por protestar contra el Gobierno que preside Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

Según esa unidad, las mujeres fueron "nuevamente" golpeadas por sus custodios el jueves 7 de febrero de 2019 en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, de acuerdo con el testimonio que ofrecieron a sus familiares.

Entre las mujeres agredidas se encuentran la líder de los comerciantes en las manifestaciones antigubernamentales, Irlanda Jerez, quien denunció recién ante un grupo de eurodiputados que la visitó en prisión que fue drogada por la policía en la cárcel El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial.

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios como centro de torturas, según la denuncia.

El video con ese testimonio de Jerez -dirigente de un grupo de comerciantes del mayor mercado de Nicaragua a los que llamó a la "desobediencia civil" en protesta contra la "opresión" que a su juicio ejerce el presidente Ortega contra los manifestantes desde el estallido social en abril de 2018-, fue divulgado por los eurodiputados.

En su relato, Jérez acusó directamente al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de su condena, y les envió un mensaje.

#Nicaragua : esposo d presa politica Irlanda Jerez denuncia golpiza d su esposa en el Chipote.A Daniel Esquivel le informaron q fue golpeada tanto que no puede ni moverse de la cama. Preocupa también denuncia sobre desaparición d Brenda Muñoz y Jeysi Lagos dentro d la misma Cárcel pic.twitter.com/LvZt0Zkixr

Otra de las agredidas, según la unidad, es Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, quien pertenece al coro de una parroquia del suroeste de Nicaragua y quien fue condenada a 30 años de prisión por los delitos de terrorismo, entre otros.

Las otras tres mujeres agredidas son Jeysi Lagos, Brenda Múñoz, y María Mercedes Chavarría, según la unidad, que aseguraron que los custodios golpearon sin piedad a las presas políticas.

Conocí a Irlanda Jerez días antes de ser detenida. Me asombró mucho su fuerza discursiva en aquellos días, al verla detenida hablando igual que siempre no sólo me genera respeto sino admiración. Buscaban líder opositor, ahí está, es está mujer nacida en las entrañas del mercado pic.twitter.com/EOCxDLg7Pg