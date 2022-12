ONU expresa su malestar con Musk por el cierre de cuentas de periodistas en Twitter

EUROPA PRESS. El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, expresó este viernes 16 de diciembre de 2022 su malestar por la reciente decisión del dueño de Twitter, Elon Musk, de suspender las cuentas de varios periodistas. Ellos supuestamente revelaron información personal del magnate en la red social.

"Estamos muy molestos por la suspensión arbitraria de cuentas de periodistas en Twitter. Las voces periodísticas no pueden ser silenciadas en una plataforma que alude ser un espacio con libertad de expresión", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, Dujarric alegó que esta acción por parte de Musk es un "peligroso precedente" en un momento en el que los periodistas a escala mundial están lidiando con situaciones como la censura o las amenazas físicas.

Ante la pregunta de un periodista sobre si Naciones Unidas tomará medidas más concretas contra Twitter, el portavoz de Guterres ha asegurado en rueda de prensa que, por el momento, se encuentran "monitoreando la situación día a día".

Dujarric también apuntó que se mantienen en contacto "con los responsables" de Twitter. Asimismo, precisó que la plataforma, que es "extremadamente importante" para periodistas, disidentes políticos o activistas, registró un "preocupante aumento" de discursos de odio y desinformación.

Por su parte, la ONG Reporteros sin Fronteras también se mostró alarmada por la suspensión de cuentas de varios periodistas, pertenecientes a medios como 'The New York Times', 'The Washington Post' o la cadena CNN.

"Exigimos el restablecimiento inmediato de las cuentas de estos periodistas. Este comportamiento arbitrario de las plataformas ha durado demasiado. Debemos recuperar el control democrático sobre las plataformas antes de que se sometan a sus caprichos y sean demasiado tarde", indicó el director general de RSF, Christophe Deloire.

La ONG precisó en un comunicado que "en pocas semanas" Musk ha demostrado que "su gestión de Twitter es un desastre para el derecho a la información" a la par que ha subrayado que esta última decisión tomada por el magnate es "una gran amenaza para la democracia".