OMS: Es muy pronto para declarar el coronavirus una emergencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó este jueves 23 de enero del 2020 que es "demasiado pronto" para decretar que el coronavirus que apareció en China y que ha empezado a expandirse por el mundo constituya una "urgencia de salud pública" de alcance internacional.

Tras dos días de reuniones en la sede de la OMS en Ginebra, un comité de emergencia formado por expertos médicos de diversos países y convocado por el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartó por ahora la posible alerta.

"Que nadie se equivoque, esto es una emergencia de muy alto riesgo en China, pero aún no se ha convertido en una emergencia sanitaria mundial", explicó en conferencia Adhanom Gebreyesus.

El experto informó que se han confirmado 584 casos, 575 de ellos reportados en China donde han muerto 17 personas. Los demás 9 casos están repartidos en: Japón (1), Corea del Sur (1), Singapur (1), Estados Unidos (1), Vietnam (1) y Tailandia (4). Todos los pacientes habían viajado recientemente a Wuhan, la ciudad epicentro del brote.

“Estamos informados sobre otros posibles casos en otros países, pero estos apenas están siendo investigados”, dijo.

La OMS se reserva la posibilidad de volver a convocar el comité en el futuro con el fin de debatir nuevamente una eventual emergencia internacional, que supondría la puesta en marcha de medidas preventivas a nivel global.

Lo que se sabe del virus

El jefe de la OMS aseguró que, hasta el momento, se ha confirmado que el virus puede causar una enfermedad grave y puede ser mortal, pero en la mayoría de los casos solo produce síntomas leves.

“De aquellos que han sido infectados, un cuarto de ellos ha experimentado síntomas graves, y aquellos que han muerto, padecían de otras condiciones médicas como hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares que debilitaban su sistema inmunológico”, explicó.

Agregó que sí hay transmisión persona a persona en China, pero por ahora se encuentra limitada a grupos familiares y trabajadores de salud que cuidan de los pacientes infectados.

“En este momento no hay evidencia de transmisión persona a persona por fuera de China, pero no significa que no va a suceder”, aseguró.

Tedros dejó claro que es más lo que no se sabe de este nuevo coronavirus que lo que se sabe: “No sabemos de dónde viene, no sabemos qué tan fácil se contagia y tampoco entendemos sus características clínicas o su severidad”.

"Tomar medidas para detectar posibles casos"

El director general señaló que por ahora la OMS "no recomienda restricciones a los viajes o al comercio", aunque sí la puesta en marcha de controles en los aeropuertos, y subrayó que "todos los países deben tomar medidas para detectar posibles casos de coronavirus, también en instalaciones sanitarias".

Ghebreyesus también expresó su esperanza en que las medidas tomadas por las autoridades chinas para contener la epidemia, que han incluido el aislamiento de ciudades enteras como Wuhan y otras de su proximidad, "sean eficaces y al mismo tiempo cortas en duración". (I)