Obama impartirá la conferencia del centenario de Nelson Mandela en Sudáfrica

El expresidente estadounidense Barack Obama será el conferenciante de honor de la Fundación Nelson Mandela durante los actos de conmemoración del centenario del nacimiento del expresidente sudafricano y Nobel de la Paz, que se celebra el próximo julio, informó hoy la organización.



Obama será el encargado de impartir la XVI Conferencia Anual Nelson Mandela, que tendrá lugar en un estadio de Johannesburgo bajo el título "Renovar el legado de Mandela y promover la ciudadanía activa en un mundo cambiante".



El evento está programado para el 17 de julio, víspera del que hubiera sido el cumpleaños número 100 del icónico luchador contra la segregación racial, fallecido en 2013.



La Fundación calcula que unas 4.000 personas acudirán a la conferencia, que estará centrada en la resistencia frente a la opresión y la desigualdad y en el trabajo más allá de las líneas de división ideológica.



"Durante la mayor parte de su vida, Nelson Mandela luchó por la democracia y la igualdad. Su presidencia se definió por sus esfuerzos para solidificar la frágil democracia de Sudáfrica y por sus lecciones de construir puentes por encima de las divisiones políticas", recordó hoy la Fundación en el comunicado del anuncio.



Obama, primer presidente negro en la historia de EEUU, ha manifestado siempre públicamente su admiración por Mandela, a quien, tras su muerte, definió como "el último libertador del siglo XX", y ha compartido a menudo sus citas más célebres.



"Mandela nos enseñó que nada es imposible...hasta que está hecho. (...) Sudáfrica nos enseñó que podemos elegir un mundo donde no haya conflicto, sino justicia y paz", dijo Obama en el servicio religioso oficial celebrado en 2013 en memoria del fallecido en Johannesburgo, al que asistió un centenar de jefes de Estado o Gobierno.



Antes de Obama ya fueron conferenciantes de la Fundación personalidades como el también expresidente estadounidense Bill Clinton, la ex jefa de Estado liberiana Ellen Johnson Sirleaf o el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan. (I)