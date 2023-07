Nuevo reto de TikTok cobró la vida de cuatro personas en Estados Unidos

Al menos cuatro personas perdieron la vida en Alabama, Estados Unidos, al participar en un nuevo reto de TikTok, según medios y autoridades locales.

El reto se conoce como ‘boat jumping challenge’ (reto del salto de bote), y en él los usuarios de la plataforma hacen un video en el que se los ve mientras se lanzan al agua desde una lancha que está en movimiento a toda velocidad.

La gran velocidad a la que se mueve el bote hace que el agua “se sienta muy dura”, según RT, lo que provoca que los participantes en el reto se rompan el cuello y mueran ahogados.

Jim Dennis, del equipo de rescate de la ciudad de Childersburg, reporta que en los últimos seis meses se registró cuatro ahogamientos, que pudieron ser evitados. "Los cuatro que atendimos cuando saltaron del barco se rompieron literalmente el cuello. Se trata básicamente de una muerte instantánea. Creo que la gente, si está siendo filmada en cámara, es más propensa a hacer algo estúpido de lo que quiere presumir delante de sus amigos en las redes sociales", dijo el funcionario.

Hay personas adultas que participan de esta peligrosa actividad, ya no son solo jóvenes. Los reportes indican que la primera persona que murió por hacer el reto, saltó de la embarcación mientras su esposa e hija observaban.

TikTok boat jumping challenge that sees people leap off vessels moving at high speed is blamed for FOUR deaths in Alabama - as cop says victims broke their necks instantly. pic.twitter.com/2aCxvJZsRy