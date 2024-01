Nueve heridos en un descarrilamiento de un tren en Estados Unidos

Nueve personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Estados Unidos. El transporte cubría la ruta Orinda y Lafayette, cerca de San Francisco.

Los reportes indican que tras el percance, dos vagones se incendiaron. El fuego fue controlado rápidamente por los bomberos.

Pocos minutos después de las 9:00 del 1 de enero de 2024, se reportó la novedad. Varios medios de comunicación llegaron al lugar para hacer la cobertura.

Según el sistema de transporte metropolitano de la localidad, se levantó líneas de emergencia para cubrir la necesidad de los usuarios.

Developing News: This is SKY7 video over the BART tracks between the Orinda and Lafayette stations after a train partially derailed and caught fire. Latest here: https://t.co/2raUMv843t pic.twitter.com/2a3u1MFkGT