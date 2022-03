Nominados a los Premios Oscar 2022 que están en Netflix

La edición número 94 de los Premios Oscar se llevará acabo el próximo 27 de marzo de 2022 en el “Dolby Theatre” de Los Ángeles. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió la lista de nominados a las diferentes categorías para este año, en la que se destaca “El poder del perro”, de Jane Campion, que se convierte en la película favorita con 12 nominaciones. Detrás está “Dune”, con 10 nominaciones.

La ceremonia del Oscar 2022 se transmitirá oficialmente en sus versiones web, como DirecTV GO, Movistar Play, o a través del canal por cable TNT para Latinoamérica. Si quieres estar al tanto de las películas nominadas a la próxima gala de los Oscar, te dejamos la lista de las que están en la plataforma de Netflix.

'The Power of the Dog', 'Tick, tick... BOOM!', 'Don't Look Up', 'The Lost Daughter', 'The Mitchells vs. the Machine', 'Robin Robin', 'Audible', 'Lead Me Home', 'Three Songs for Benazir', 'The Hand of God', 'Madres Paralelas'.

¿Cuáles son las nominadas a mejor película?

Mejor película

-Belfast

-Coda

-Don't Look Up

-Drive My Car

-Dune

-King Richard

-Licorice Pizza

-Nightmare Alley

-The Power of the Dog

-West Side Story

A continuación, los nominados a mejores actores en sus categorías.

Mejor director

-Kenneth Branagh, Belfast

-Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

-Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

-Jane Campion, The Power of the Dog

-Steven Spielberg, West Side Story

Mejor actriz

-Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

-Olivia Colman, The Lost Daughter

-Penélope Cruz, Madres Paralelas

-Nicole Kidman, Being the Ricardos

-Kristen Stewart, Spencer

Mejor actor

-Javier Bardem, Being the Ricardos

-Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

-Andrew Garfield, tick, tick... BOOM!

-Will Smith, King Richard

-Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz de reparto

-Jessie Buckley, The Lost Daughter

-Ariana DeBose, West Side Story

-Judi Dench, Belfast

-Kirsten Dunst, The Power of the Dog

-AunJanue Ellis, King Richard

Mejor actor de reparto

-Ciarán Hinds, Belfast

-Troy Kotsur, Coda

-Jesse Plemons, The Power of the Dog

-J.K. Simmons, Being the Ricardos

-Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog