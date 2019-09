Nobel de la Paz insta a denunciar violencia de género

La Premio Nobel de la Paz Nadia Murad llamó, el viernes 20 de septiembre de 2019, a todas las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia por motivos de género, en el contexto del Foro Internacional de la Paz que sesiona en Sucre, Bolivia.

"No importa dónde nos encontremos, las mujeres tenemos el derecho de hablar, de denunciar lo que nos está pasando, no importa si es acá en Latinoamérica o en el Medio Oriente, no tenemos que quedarnos calladas", destacó la activista iraquí en derechos humanos.

Murad reafirmó su decisión inquebrantable de defender los derechos humanos de las personas e impulsar su lucha contra la violencia de género.

La también embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas para la dignidad de los supervivientes de trata desde 2006, es reconocida por luchar contra la violencia hacia las mujeres y la erradicación de las armas de guerra y conflictos armados, labor que la hizo merecedora de ese galardón en 2018.

"Quizá la violencia que sufrió mi comunidad, mi pueblo (Kojo, al norte de Irak), sea muy diferente a la que sufren ustedes acá, pero es violencia, y eso lo debemos frenar", aseguró Nadia Murad.

En esta jornada, Bolivia se sumó a la campaña 'Corazón Azul' contra la trata y tráfico de personas, iniciativa que integran otros 28 países, entre ellos México, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

"El día de hoy oficialmente estamos sumando a Bolivia a esta campaña (?) nos estamos comprometiendo como país a seguir luchando, a seguir trabajando contra la trata y el tráfico de personas", informó el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, durante un acto realizado en el departamento de Tarija.

Por su parte, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en Bolivia, Thierry Rostan, afirmó que la trata es una de las más crueles manifestaciones del crimen organizado transnacional y una de las peores violaciones de los derechos humanos.

Según detalló, en 2016 se reportaron 254 mil víctimas de trata y tráfico en todo el mundo.

El Foro Internacional de la Paz, previsto hasta el sábado 21 de septiembre de 2019 tiene como objetivo fomentar una cultura de paz a nivel global y reflexionar en torno a temas como las violencias urbanas, la migración y la ciudadanía universal. (I)