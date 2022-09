Dos niños se reencuentran con su mascota luego de dos meses de estar desaparecida

En redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que dos niños se llevan una grata sorpresa, al momento de abrir la puerta del vehículo donde les esperaba su madre se sorprendieron al encontrar a su mascota que estuvo extraviada durante dos meses.

Las imágenes muestran la emoción de los niños que no pudieron contener su alegría y derramaron lágrimas de felicidad al ver a su canino después de varios días de estar extraviado.

Esto ocurrió en Brasil y es una muestra más del vínculo que los seres humanos tenemos con nuestras mascotas.

Mom surprises her children with their dog who'd gone missing two months earlier!



A beautiful & emotional reunion.? ?❤️?❤️??? pic.twitter.com/3p1guHeSvM