Niño mató a mordiscos a una serpiente cobra en la India

Un caso insólito sucedió en la aldea de Pandarpadh, en la región central de Chhattisgarh, India, cuando un niño aseguró a los medios locales que tuvo que matar a mordiscos a una serpiente cobra, una de las especies más venenosas del mundo.

El reptil se había enredado en su brazo y empezó a morderle. En una situación de desesperación el niño, que fue identificado con el nombre de Deepak, clavó sus dientes en el cuello del animal y lo mató.

"La serpiente se enredó en mi mano y me mordió. Sentí un gran dolor. Como el reptil no se movió cuando traté de quitármelo de encima, lo mordí con fuerza dos veces. Todo sucedió en un instante”, contó a los medios locales, en una historia recogida por The Indian Express.

El niño fue llevado a un médico, pero no le fue suministrado el suero antiofídico, debido a que no había presencia del veneno de la cobra en su cuerpo. Un experto indicó que en varias ocasiones las cobras pueden atacar sin la necesidad de inyectar veneno.

Las mordeduras son comunes en las zonas rurales de la India, en donde conviven varias especies de cobras venenosas.