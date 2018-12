Niña mexicana encontró a su ‘Santa Claus’ en EE.UU

El deseo de Navidad de una niña mexicana de 8 años que escribió una carta a Santa Claus traspasó el muro fronterizo entre Estados Unidos y México demostrando que el amor no tiene fronteras.

Todo comenzó la semana pasada cuando Randy Heiss caminaba junto con su perro en una zona apartada en Patagonia (Arizona) cuando le llamó la atención una cinta de color rojo enredada entre la maleza.

8-year-old Dayami got a big surprise after sending a letter to Santa with a balloon. Her list didn't make it to the North Pole, but to Randy Heiss, who found it across the border in Arizona. With help from a radio station, he made a special toy delivery.@KathyParkNBC reports. pic.twitter.com/hI43SUXdiz