Niña de 11 años se debate entre la vida y la muerte tras cumplir un reto viral

Hay temor entre los padres de familia del colegio Imperio de Tahuantinsuyo, en México. Allí, una niña de 11 años se intoxicó con dos pastillas de ansiolíticos que le dieron sus compañeros para realizar un reto viral en redes sociales.

Se trata de consumir dos píldoras de clonazepam entre los ‘competidores’ para ver quién se queda dormido primero. El último en perder el conocimiento es el ganador.

Tras ingerir las pastillas, la niña fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia, donde la conectaron a un respirador artificial. A pesar de ello, el medio La República asegura que la menor no ha dado respuestas positivas y que su pronóstico es reservado.

"Cuando llegamos al Cayetano, me dijeron que ella había tomado una sustancia y a la hora de la tarde me dijeron que tenía un derrame cerebral y no solamente fue por un golpe. Eso lo produjo la pastilla esa, me dijeron que se tomó dos pastillas, una rosada y una azul", explicó la madre de la muchacha al medio Panamericana.

La mañana del 30 de mayo, cerca de 200 padres se aglomeraron en los exteriores de la institución educativa para protestar por mayor seguridad para sus hijos. Los progenitores piden detener la microcomercialización de drogas, que presuntamente se realiza en el centro.