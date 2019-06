Netanyahu llama "Altos de Trump" a colonia en el Golán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo 16 de junio del 2019 el establecimiento de una colonia en la parte de los Altos del Golán anexada y ocupada por Israel, bautizada "Ramat Trump" -"Altos de Trump" en hebreo- en honor al presidente de Estados Unidos.

En la ceremonia, Netanyahu calificó este como un día histórico. Explicó que constituye un gesto de respeto por las acciones de Trump "por el bien del Estado de Israel en una amplia variedad de áreas". Estos incluyen el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un movimiento que fue criticado por la comunidad internacional.

Instalado alrededor de una gran mesa, el Consejo de ministros se reunió excepcionalmente en una carpa en el norte de Altos del Golán y en presencia del embajador de Estados Unidos, David Friedman, votaron para bautizar "Altos de Trump" a un asentamiento que se construirá en una localidad que en la actualidad habitan cuatro familias de colonos.

Afuera del lugar donde se reunieron los ministros, se inauguró un cartel con el nombre de la colonia poco después del anuncio oficial.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!???? https://t.co/OUcf6s98UX