Salvador Nasralla analiza si la ONU puede mediar diálogo en Honduras

"Estamos viendo si las Naciones Unidas son el escenario que permite conducir a un diálogo que resuelva la crisis en Honduras"; de lo contrario, "no habrá diálogo", subrayó Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura en las elecciones generales del 26 de noviembre pasado.



Agregó que él no se ha comprometido, "ni se firmó absolutamente nada" en las reuniones iniciadas el pasado lunes por una mesa técnica con representantes de partidos políticos y el Gobierno, bajo la orientación del coordinador permanente de la ONU en Honduras (ONU), Igor Garafulic, las cuales dijo son "un prediálogo".



En declaraciones a Radio América de Tegucigalpa, Nasralla indicó que representantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura asistirán a la segunda reunión, que ha sido fijada para el miércoles, para "ver cómo está el terreno de juego y si acaso ese terreno de juego permite que haya soluciones a la crisis".



Destacó que la fase previa permitirá "ver si existen condiciones" en Honduras para iniciar un diálogo que permita resolver la crisis postelectoral en el país, pero reafirmó que el tema principal del diálogo debe ser "el fraude electoral".



"Nuestra percepción es que cuando nos reunimos con la OEA y la UE nos sentimos engañados y no queremos que Naciones Unidas se convierta en otro engañador, porque al que engañan no es a Salvador Nasralla, sino al pueblo hondureño", añadió.



El excandidato presidencial, que no reconoce los resultados de las elecciones de noviembre en las que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue reelegido, asegura que él ganó los comicios y que en el Tribunal Supremo Electoral se fraguó un fraude en su contra para favorecer al gobernante.



Dijo, además, que la institucionalidad de Honduras está "totalmente violentada" y pidió la aprobación de "cambios estructurales" como la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y una nueva tarjeta de identidad.



Nasralla pidió también una investigación para identificar a los presuntos responsables de al menos 23 muertes registradas durante las protestas surgidas tras las elecciones.



Asimismo, demandó la liberación de "los presos políticos que no tienen antecedentes y fueron encarcelados por participar en manifestaciones" contra "el fraude".



Un informe publicado este lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) indica que en las protestas murieron "por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía".



En el informe se dice que los cuerpos de seguridad de Honduras "utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal" para dispersar las protestas que han estado motivadas por denuncias de fraude.



Además, en el informe del ente de la ONU se explica que hubo violaciones de derechos humanos entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión de Hernández, el 27 de enero pasado.



La ministra hondureña de Derechos Humanos, Karla Cuevas, dijo en vísperas a periodistas que la Fiscalía de su país decidirá si se presentan cargos contra los responsables de esas muertes.



La crisis poselectoral dejó además millonarias pérdidas a empresarios por los saqueos e incendios durante las protestas, en algunas de ellas con vandalismo, convocadas por la Alianza de Oposición. (I)