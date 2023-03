Nadie se salva en la ‘Session #54’ de Bizarrap y Arcángel

La esperada ‘tiradera’ de Arcángel y Bizarrap finalmente vio la luz este 22 de marzo. Y, en apenas dos horas desde su publicación ya suma más de 3,3 millones de reproducciones.

“El día que yo haga una sesión con Bizarrap, va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos….Es que ese es mi trabajo. Yo soy un tipo que asesina los ritmos”, aseguró el cantante al inicio de la esperada canción. Y todo parece apuntar a que así será. El propio Arcángel anunció que, con esta sesión, espera igualar el éxito de su predecesora Shakira.

Los fans ya han comentado que “nadie se salva” en la sesión 54. Y, aunque mucho se especulaba sobre una tiradera contra Anuel AA, en ningún punto hizo referencia al puertorriqueño. Lo que sí hizo es enviar mensajes a otros exponentes del reggaetón, quienes han querido ver derrumbada su carrera, pero no han podido.

“Activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha (...)Como un alpinista, disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha (…) Este flow legendario no tiene adversario, como Maradona en la cancha (¡Auh!) Los maté y quieren que yo le baje (...) Quieren verme, hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar...”, dice en uno de sus versos.

Pero fue una mención en particular la que llamó la atención del público. Se trató de la ‘expareja’ del momento, Shakira y Pique. Pero Arcángel no lanza una ‘tiradera’ como tal contra ellos; sino que destaca una victoria de la colombiana sobre el padre de sus hijos. “Descansé un par de año’, volví y me pegué, matándolo’ como Shakira y Piqué. Yo no juego al fútbol, pero los Pelé (...) Yo sé que les duele, subí de nivele’.

Ahora solamente se esperan las reacciones de otros cantantes del género que podrían sentirse aludidos con las rimas. Mientras tanto, Arcángel y Bizarrap miran cómo el número de reproducciones alcanza la cima.