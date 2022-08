Mujeres islámicas no podrán salir en anuncios publicitarios

El Ministerio de Cultura de la República Islámica de Irán hizo pública una nueva ley que prohíbe a las mujeres salir en comerciales, decisión que fue tomada producto de un controversial comercial de helados, en donde aparece una mujer usando un hiyab (velo que cubre cabeza y pecho de las musulmanas) y mordiendo un helado de la marca 'Domino'.

Al respecto, la cadena televisiva Iran International, hizo una publicación del comercial en su red social de twitter, añadiendo que el organismo responsable de “ordenar el bien y prohibir el mal” en la República Islámica de Irán ha presentado una demanda contra el fabricante de helados Iraní 'Domino' por dos comerciales controvertidos, que dice que son “contra la decencia pública” e “insultan los valores de las mujeres”.

The body responsible for “enjoining right and forbidding evil” in the Islamic Republic of Iran has filed a lawsuit against the Iranian ice-cream manufacturer Domino over two controversial commercials, which it says are “against public decency” and “insult women’s values.” pic.twitter.com/Brho4SGZj3