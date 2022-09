Mujer se salva de ser atropellada con un impactante salto

La semana pasada, una mujer protagonizó un sorprendente momento captado en video en una gasolinera.

El clip recoge el momento en que la joven cruza un par de palabras con los ocupantes de un vehículo. Segundos después, el conductor del automóvil intenta arrollar a la mujer, pero ella lo evitó con un movimiento rápido, que fue calificado por usuarios de redes como un salto a los 'spiderman'.

Según el portal de noticias RT, “La mujer se aferró al techo del auto mientras este escapaba a toda velocidad de la escena”.

This whole situation is crazy. She was moving like Spider-Man ?? pic.twitter.com/nOMBO4KNBD