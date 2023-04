Mujer halagó a un oficial de policía para evitar ser arrestada

Una mujer, identificada como Lidia Badillo, fue puesta en custodia de las autoridades de Texas, Estados Unidos, bajo los cargos de contrabando de personas.

La semana pasada, Badillo circulaba por el condado de Jim Hogg, cuando fue detenida para un control de tránsito. Los agentes que la pararon conversaron unos segundos con la mujer y sospecharon que dos personas que viajaban con ella eran migrantes ilegales.

Mientras se revisaban los documentos de los sospechosos, Badillo empezó a decirle al oficial de policía que “tenía ojos bonitos” y que era “muy guapo”, según se ve en el video que fue revelado esta semana por el Departamento de Policía.

A @TxDPS Trooper in Jim Hogg County arrested a female driver for smuggling 2 female illegal immigrants from Guatemala to Falfurrias. The driver, an illegal immigrant from MX & LUPE member, admitted to picking up the females from a stash house in the #RGV. #OperationLoneStar pic.twitter.com/QgJGlyF0WG