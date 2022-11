Mujer fue enterrada viva por su marido y se salvó gracias a su reloj inteligente

Un caso estremecedor ocurrió en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, cuando una mujer llamó a los servicios de emergencia a través de su Apple Watch para informar que su esposo la había enterrado viva. La llamada de la mujer, identificada como Young An de 42 años, le salvó la vida.

Según informó la cadena Fox News, la mujer fue amordazada y enterrada viva por su marido Chae An, de 53 años. La operadora que atendió la llamada no escuchaba bien a Young An, pero decidió conservar la llamada, luego de escuchar sollozos y balbuceos.

"Voy a conseguir ayuda para ti. Me quedaré en la línea contigo", contestó la operadora, que tuvo que identificar los sonidos para conocer que la mujer estaba en peligro.

Chae An, su esposo, habría ingresado a su esposa a la fuerza en una minivan y le llevó a una zona boscosa, en donde intentó enterrarla en una tumba improvisada. La apuñaló antes de lanzarla a la fosa común.

Según la versión de Fox News, Young An logró salir de la tumba y solicitar ayuda. Fue trasladada a un hospital y acusó a su esposo de intento de asesinato.

Chae se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato en primer grado, secuestro por violencia doméstica en primer grado y agresión por violencia doméstica en primer grado. Permanecerá detenido mientras se desarrollan las investigaciones, sin derecho a fianza.

El caso habría suscitado por una solicitud de divorcio de Young An, quien también tenía una orden judicial de alejamiento contra su conviviente.