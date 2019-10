5 muertos y 4 desaparecidos en terremoto de magnitud 6,5 en Filipinas

Al menos cinco personas murieron y cuatro están desaparecidas debido a un fuerte terremoto de magnitud 6,5 que sacudió este jueves 31 de octubre la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, en la misma zona donde otro seísmo de 6,6 dejó diez muertos y 400 heridos hace dos días.

Tanto las cinco víctimas mortales identificadas por el momento como los desaparecidos fueron registrados en el municipio de Makilala, provincia de Cotabato, según confirmó a medios locales la Oficina de la Defensa Civil en la región.

Es el tercer terremoto por encima de magnitud 6 que se produce en la zona en las dos últimas semanas, después del de 6,6 del martes y otro de 6,4 el pasado 16 de octubre, que causó siete muertos y 200 heridos.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) situó el epicentro del terremoto a 28 kilómetros de Tulunan (Cotabato), la misma ciudad donde se originaron los otros dos seísmos.

Earthquake Information No.1

Date and Time: 31 Oct 2019 - 09:11 AM

Magnitude = 6.5

Depth = 002 kilometers

Location = 07.00N, 125.09E - 033 km N 61° E of Tulunan (Cotabato)https://t.co/uWQoIvAgwT