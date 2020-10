Ministro de Salud de Brasil admite que desconocía el sistema público de área a su cargo

El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, declaró que no tenía conocimiento del Sistema Único de Salud (SUS), por lo que usuarios en redes sociales y políticos del país lo han criticado y han asegurado que el funcionario no está calificado para el cargo.

“No sabía ni lo que era el Sistema Único de Salud (SUS). Toda mi vida fui tratado en la institución pública del Ejército. Conocí el SUS en estos momentos de mi vida y comprendí la magnitud de esta herramienta que nos brindó Brasil”, declaró Pazuello en una campaña para concientización del cáncer de mama.

Después de las declaraciones del ministro, usuarios en redes sociales se cuestionaron, algunos de forma irónica, las capacidades de Pazuello, general de división del Ejército de Brasil, para desempeñarse como jefe del Ministerio de Salud, y más aún en medio de una pandemia.

“La declaración de Pazuello muestra el grado de irresponsabilidad del Gobierno de Bolsonaro”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Henrique Fontona criticando al presidente Jair Bolsonaro. “La falta de preparación del ministro perjudica mucho la lucha contra la pandemia. Y es una de las causas que ha llevado a Brasil a perder muchas más vidas de las que debería y que la pandemia se prolongue mucho más”.

Por su parte, el exministro de Salud, Alexandre Padhilla, afirmó que “si no era obvio que no estaba cualificado para el cargo, ahora no hay duda. Para el presidente no importa si es Pazuello o un cono de tráfico. ¡Fue puesto en el cargo solo para recibir órdenes!”.

Pazuello fue investido a mediados de septiembre como el titular de la cartera de Salud después de pasar varios meses en el mismo puesto en calidad de ministro interino. Ha destacado por la defensa a la cloroquina como parte del tratamiento para pacientes con coronavirus.

Hasta el momento, el país ha confirmado 5.028.444 casos de COVID-19, de los cuales 148.957 personas han fallecido. Brasil se mantiene como el segundo país con más muertes por el virus. (I)