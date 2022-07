Ministro de India bebe agua de río contaminado y termina en el hospital

Bhagwant Mann, quien se desempeña como primera ministro en el estadio de Punjab, fue tendencia en las redes sociales, tras beber agua de un río que estaba contaminado.

Los hechos sucedieron el 19 de julio, cuando el político emprendió un acto proselitista para mostrar la finalización del proceso de limpieza que ha realizado durante su gestión en el río Kali Bein, que es considerado sagrado para la cultura hindú.

Una vez que tomó el líquido del afluente, el ministro tuvo que ser hospitalizado con fuertes dolores estomacales. Las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro, aunque Bhagwant Mann continuará hospitalizado por la infección.

El río es considerado uno de los más contaminados del estado de Punjab, ya que pese a que las autoridades iniciaron un proceso de limpieza hace 23 años, todavía contiene residuos tóxicos.

El video ha generado varios comentarios en las redes sociales hasta volverse tendencia. Los comentarios, en su mayoría, toman como ironía la acción proselitista que intentó hacer el gobernante de Punjab.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw