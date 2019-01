México reitera que no habrá cambio en posición sobre Venezuela

Sobre Venezuela la postura de México es la misma, no nos vamos a mover de ahí pues somos respetuosos de los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias, reiteró este lunes 28 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el presidente de México, al responder a una pregunta sobre el caso venezolano dijo que la posición oficial de su gobierno responde a lo que se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior.

Son principios básicos y cuando no se han aplicado, explicó, no se ha visto bien. La orientación a nuestros funcionarios es que nos ajustemos a los principios constitucionales, que sean muy prudentes en no intervenir en asuntos de otros pueblos.

De esa manera, aclaró, también estamos fortaleciendo nuestra soberanía para que no haya gobierno extranjero o hegemonía que quieran entrometerse en los asuntos internos nuestros.

Explicó que esos principios vienen desde la derrota de las fuerzas conservadores en la historia mexicana, desde que fueron expulsados los invasores extranjeros, desde que entró triunfal Juárez con la victoria liberal y la derrota del conservadurismo.

Vienen, reiteró, desde los tiempos lejanos en que se reafirma que México es un país libre y soberano, y desde aquel memorable discurso de Juárez que sintetiza nuestra política exterior entre personas y naciones: 'el respeto al derecho ajeno es la paz'.

Algunos dicen, expresó, que es un concepto anacrónico, que han cambiado las cosas, pero consideramos que es un principio vigente, y tan es así que está plasmado en el artículo 89 fracción X, de la Constitución. Vamos a seguir actuando de esa forma, de esa manera. (I)