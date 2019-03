México presenta plan para frenar ola de violencia contra mujeres

"66 de cada 100 mujeres sufren violencia en nuestro país de parte de la pareja, un familiar, el esposo, un compañero de escuela o trabajo, una autoridad o personas extrañas", lamentó la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde Palacio Nacional.



En la conferencia de prensa matutina y acompañada del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria lamentó los 3.580 feminicidios de 2018.



"A partir de esta premisa, hemos diseñado un plan de acciones emergentes para garantizar un plan de seguridad y de vida para las mujeres del país", agregó Sánchez Cordero, que habló de una "grave crisis de derechos humanos" contra mujeres y niños.



Sánchez Cordero recordó que hay hoy 17 estados con alerta de violencia de género y que, pese a la construcción de bases jurídicas para evitar esta violencia, no se han tenido resultados positivos.



La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), Nadine Gasman, detalló una serie de acciones para frenar la situación de "emergencia y extrema vulnerabilidad" de mujeres y niñas.



Puntualizó que este plan no sustituye las obligaciones legales de protección a la mujer ya existentes y enfatizó que se centrará en la prevención del delito y en la coordinación para poner "en el centro, la necesidad de las mujeres".



En otros temas, apoyó la despenalización del aborto en los estados para evitar "revictimizar" a las personas.



No obstante, recordó que cada estado mexicano tiene sus propias leyes y que la única forma de llegar a un acuerdo sería con un código penal único.



"A veces el aborto es un aborto natural, ni siquiera provocado. Y sin embargo, hoy hay mujeres privadas de la libertad por ello", apuntó. (I)