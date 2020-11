En México convocan a un paro económico nacional

Durante las marchas de este sábado 21 de noviembre contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los líderes de las protestas pidieron a los mexicanos no pagar impuestos.

El líder del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), Gilberto Lozano, pidió este sábado 21 de noviembre, ante decenas de manifestantes ubicados frente al Ángel de la Independencia iniciar un “paro económico nacional”, es decir, que no paguen impuestos para que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no recaude dinero.

En medio de las consignas de “¡López, vete ya!”, decenas de personas marcharon en Ciudad de México hasta el Monumento de la Revolución. A medio camino de llegar a su destino final, los líderes de Frenaaa decidieron hacer este mitín, en el que convocaron al paro económico.

“Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos, declaramos en este momento que vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar un centavo. Nos va a costar trabajo, pero tenemos que ir a lo contundente, los gobiernos se mueren porque no les llega dinero, eso tenemos que hacer, no dinero al Gobierno”, explicó con energía Lozano a los asistentes.

En medio de su discurso, Lozano aseguró que el paro económico debía durar entre 15 y 20 días. Este, además de evitar el pago de impuestos, incluirá la publicación de una lista de empresarios y empresas coludidos con el Gobierno para que las personas no compren sus productos o servicios. (I)