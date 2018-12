México repite como el país en paz más peligroso para la prensa

En su informe anual, la organización defensora de la libertad de prensa asegura que además de los nueve asesinatos registrados se están estudiando otros dos, el de los reporteros Jesús Alejandro Martínez Jiménez y el de Diego García Corona.



En el listado mundial, México solo se ve superado por Afganistán (15 muertos) y Siria (11), ambos países afectados por la guerra.



"No hemos visto ninguna mejora. La situación es dramática, sobre todo para la prensa local de los estados marcados por los tráficos de armas y drogas", señaló a Efe el responsable para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié.



En esas zonas, los periodistas que osan investigar asuntos de corrupción o que afectan al crimen organizado viven una situación insostenible.



Cuando no son directamente asesinados, asegura Colombié, sufren un permanente acoso, amenazas o seguimientos callejeros, que en algunos casos desembocan también en su muerte.



Si RSF tiene claro cuales son los responsables directos de estos crímenes, no oculta "la responsabilidad del Gobierno federal", que "conoce la situación y no toma las medidas necesarias para atajarla", indicó el responsable de América Latina.



Pese a la creación de una Fiscalía especial para la libertad de expresión, Colombié lamentó que los autores intelectuales de los asesinatos permanecen impunes.



"En ningún caso se logra que se sienten en el banquillo, aunque son conocidos", señaló el responsable de RSF.



Los asesinatos y las amenazas han creado en México "agujeros negros para la información", porque hay zonas del país que los periodistas han abandonado por miedo.



Los desplazamientos forzosos, auténticos exilios de sus zonas natales, han originado lo que Colombié califica como "zonas silenciadas" en las que la prensa apenas puede poner el pie. (I)