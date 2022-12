México no romperá relaciones con Perú, pese a la expulsión de su embajador

Varias agencias internacionales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no romperá relaciones diplomáticas con Perú, pese a la expulsión de su embajador en Lima. La información se dio este miércoles 21 de diciembre de 2022. Este día además llegó al país centroamericano la familia del exmandatario peruano Pedro Castillo, en calidad de asilados.

López Obrador calificó de “arbitraria” la decisión del nuevo gobierno peruano de expulsar al embajador Pablo Monroy. En ese marco, dijo que la embajadora estadounidense quien, a su juicio, sí intervino “de manera directa”, no recibió ese trato.

México insiste en su apoyo al exmandatario peruano y en que todas sus declaraciones han estado apegadas a derecho. No obstante, la ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Gervasi, aseguró que constituyeron “injerencia” en asuntos internos “violatorias del principio de no intervención” por lo que declaró a Monroy persona no grata y le dio 72 horas para salir del país.

Pese a ello -dijo el mandatario mexicano- Monroy se encontraba todavía en Perú pero ya había sido nombrado un encargado de la embajada que seguirá atendiendo a los mexicanos en ese país sudamericano.

Sobre Pedro Castillo, detalló, se mantiene detenido en Perú e investigado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. “No hay pruebas en su contra”.