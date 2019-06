Presidente de México aclara que orden no es detener a migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la función de la Guardia Nacional no es detener ni agredir a personas migrantes.

“La misión es regular la entrada en el sur, si se dieron estos casos (detenciones) no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor, es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército", dijo el mandatario en rueda de prensa ofrecida este martes 25 de junio.

Recalcó que los 15.000 militares desplegados en la frontera con EE.UU. no son el muro de Trump como algunos especialistas han cuestionado.

López Obrador recalcó que en el campo legal sí se pueden realizar las detenciones pero enfatizó que esa no es la instrucción dada a los uniformados.

El presidente señaló que no desea una confrontación con su par estadounidense "porque sería una batalla que nos costaría muchísimo".

En ese sentido dijo que está cumpliendo con el compromiso de identificar en la frontera sur a potenciales migrantes y hacer un registro.

"Nosotros tenemos la obligación de defender al migrante para que no haya esa xenofobia, que es una actitud racista, clasista, nefasta; porque esos son asuntos de principios", expresó.

El fin de semana se hicieron virales fotografías y vídeos, en los que se observan a militares impedir a migrantes centroamericanas cruzar el río Bravo, separándolas de otros miembros de su familia que sí lograron pasar hacia territorio estadounidense.

Este martes, el periódico La Jornada publicó una foto en donde se ven los cuerpos de un hombre y una niña en la orilla del fronterizo río Bravo. Según información oficial, una familia procedente de El Salvador intentaba cruzar el afluente cuando una corriente los arrastró. (I)