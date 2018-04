México se aferra a mensaje de unión ante militarización estadounidense

Ante el anuncio de que Estados Unidos enviará elementos de la Guardia Nacional a la frontera, los políticos mexicanos se aferraron a un mensaje de "unidad", encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto, quien remarcó hoy el empeño por defender la "dignidad" de los ciudadanos.



Peña Nieto agradeció las expresiones de apoyo recibidas después de que ayer publicara en redes sociales un video en que pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no vuelque hacia el país latinoamericano su "frustración por asuntos de política interna" y le instó a trabajar la relación bilateral mediante el respeto mutuo.



En un evento oficial desarrollado en el suroriental estado de Yucatán, el mandatario reiteró este viernes su posición de "ser una sola voz unida en favor de la soberanía y de la dignidad de los mexicanos".



Aseguró que se dedicará a "expresar con firmeza, determinación y claridad" el sentimiento "que subyace en cada mexicano y mexicana", el de "tener honor, defender y estar orgullosos de lo que somos, y de defender la dignidad de cada mexicano".



El posicionamiento de Peña Nieto ha sido respaldado tanto por miembros de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) como por la oposición, pese al ambiente competitivo que estas semanas reina en la política nacional por el periodo de campaña, que finalizará en vísperas de las elecciones presidenciales del 1 de julio.



Es un consenso que ya se había alcanzado anteriormente cuando el presidente estadounidense expresó su voluntad de construir un muro a lo largo de la frontera común, y que se reforzó después de que Trump firmara este miércoles una orden para desplegar en ella "lo antes posible" entre 2.000 y 4.000 elementos de la Guardia Nacional.



El candidato presidencial Ricardo Anaya expresó en un acto en Veracruz su "absoluta y enérgica condena a esta decisión hostil del presidente de Estados Unidos", que no ha sido antecedida "por provocación alguna".



El abanderado de la coalición Por México al Frente, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, llamó a "cerrar filas y entender que este no es un asunto de campaña ni de partidos; es un asunto de país".



"Desde la coalición reiteramos nuestra disposición de estar unidos frente a estos ataques, amenazas y decisiones hostiles" del presidente estadounidense, remarcó Anaya.



El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, abogó también por la unión para rechazar actitudes "xenofóbicas, racistas y discursos de odio".



Su organismo considera que el despliegue de elementos militares en la frontera se basa en una "visión equivocada" porque considera el fenómeno migratorio como una amenaza a la seguridad nacional.



En vez de ello, la CNDH esgrimió que la mejor vía es que ambos países asuman una "corresponsabilidad, con respeto recíproco a la soberanía nacional y sin recurrir a la amenaza de la fuerza como instrumento de negociación".



Esta semana, Trump se ha mostrado muy crítico con la caravana de migrantes centroamericanos que recorre México desde el pasado 25 de marzo y que actualmente permanece en la ciudad de Puebla (centro del país).



Pese a que esta no detuvo su marcha -la organización planea darla por finalizada cuando llegue a la capital mexicana el próximo lunes-, Trump incluso se jactó de que el Gobierno mexicano había frenado la caravana porque él amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, aseveró hoy que la tensión diplomática entre México y Estados Unidos de estos días no ha afectado negativamente la renegociación del convenio comercial que se da actualmente entre México, EE.UU. y Canadá.



"Hasta ahora no ha tenido ningún efecto negativo sobre la renegociación del TLCAN. En la noche de ayer, la reunión entre negociadores fue en un tono muy constructivo, y esperamos que también sea en tono constructivo en la mañana de hoy", dijo el canciller en declaraciones a Radio Fórmula. (I)