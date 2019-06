México pide diálogo a EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció que a partir del 10 de junio su gobierno subirá los aranceles a los productos mexicanos el 5% al mes si no frena la inmigración ilegal. López solicita buscar alternativas al problema migratorio.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó a su par estadounidense, Donald Trump, luego de que anunciara un impuesto de 5% a las importaciones mexicanas en represalia por no frenar la llegada de migrantes a su país.

En una carta de respuesta, López le aseguró a Trump que los problemas sociales no se resuelven con impuestos ni medidas coercitivas. Dijo no creer en la ley del talión y lo llamó al diálogo y a actuar con prudencia.

“Por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”, sostuvo el mandatario mexicano.

Contrario a lo dicho por Trump, el presidente mexicano reiteró que su gobierno no ha sido pasivo en el tema migratorio.

“Usted sabe también que cumplimos con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro país”, precisó el ejecutivo mexicano.

López reiteró a Trump que la migración se debe frenar con inversiones en México y en Centroamérica que generen empleos y desincentiven el éxodo de personas hacia Estados Unidos, “como lo propuse desde el inicio de mi gobierno (para) resolver de fondo este penoso asunto”.

Desde el 10 de junio, Estados Unidos impondrá tarifas de 5% a todos los bienes que entren a su territorio desde México. La medida se mantendrá hasta que dejen de entrar desde México migrantes ilegales, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

“Las tarifas aumentarán de manera gradual hasta que se remedie el problema de la migración ilegal, momento en el que se retirarán los aranceles”, añadió.

Trump recalcó que los aranceles subirán el 1 de julio a 10%, el 1 de agosto a 15% el 1 de septiembre a 20% y el 1 de octubre a 25%.

El mandatario estadounidense anunció la medida a pesar de que el artículo 302 del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que ninguna de las partes incrementará el arancel aduanero que existe ni adoptará un nuevo sobre bienes originarios.

En meses recientes aumentó el flujo de inmigrantes, la mayoría era de familias y menores no acompañados procedentes de Centroamérica, que llegan a la frontera de EE.UU. con México.

Las autoridades arrestaron a 98.977 migrantes indocumentados en la frontera con México en abril, la mayor cifra de los últimos seis meses, de los cuales 8.897 eran menores no acompañados, informó a inicios de mayo la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés)

Con las detenciones ascienden ya a 460.294 los arrestos de migrantes en la frontera desde que se inició el presente año fiscal 2019, en octubre pasado. (I)