México: Hallan más de 13 cuerpos desmembrados en hieleras y congeladores

Elementos de Seguridad Pública, el Ejército y la Fiscalía de Veracruz, México, encontraron al menos 34 cuerpos de personas desmembradas y colocadas en hieleras y congeladores, esto según varios medios de comunicación. El hallazgo se dio tras el allanamiento de cinco inmuebles en la localidad de Poza Rica.

Según información publicada por los medios La Jornada y Europa Press, los cadáveres habían sido cercenados y colocados en hieleras de dos viviendas que se presume eran utilizadas como casas de seguridad.

No obstante, la Fiscalía de Veracruz, Verónica Hernández, aseguró que si bien no se ha determinado el número exacto de personas asesinadas, no son 34, sin embargo, si superarían los 13 ciudadanos muertos. La autoridad indicó que esto se determinará tras las investigaciones y pruebas periciales.

El operativo policial derivó de un enfrentamiento entre uniformados y sujetos armados el domingo, 13 de agosto de 2023, en ese zona. Durante el combate, los antisociales se resguardaron en una vivienda, en ese lugar la policía encontró las hieleras con al menos 14 cuerpos.

Tras este hallazgo se realizaron los trabajos necesarios para obtener los permisos para requisar las viviendas aledañas en las que se encontró los restos de al menos 20 personas más. Tras los operativos policiales seis personas fueron detenidas para investigaciones.

