México condena la "inhumana" política de EE.UU. contra niños migrantes

México criticó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump al condenar su "cruel e inhumana" ley de 'tolerancia cero' que está separando a miles de niños de sus padres inmigrantes tras cruzar la frontera estadounidense sin documentos, indicó el canciller mexicano.

"Quiero a nombre del gobierno y del pueblo de México expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana", dijo el canciller Luis Videgaray, en conferencia de prensa en Ciudad de México.

Preocupado por cumplir su promesa de expulsar a los inmigrantes indocumentados, el gobierno de Trump anunció recientemente una política migratoria de "tolerancia cero": toda persona que ingrese clandestinamente será detenida y enfrentará cargos criminales. Y cuando se trata de familias, los niños serán separados de los padres.

En este contexto, 2.342 niños fueron separados de sus familias entre el 5 de mayo y el 9 de junio.

"No podemos permanecer ni permaneceremos indiferentes" ante esta situación, recalcó Videgaray, al hacer "un llamado al gobierno de Estados Unidos, en el más alto nivel, para que reconsideren esta política y se dé prioridad al bienestar y derechos de niños y niñas con independencia de su nacionalidad y situación migratoria".

Trump reafirmó el lunes las controvertidas medidas contra familias inmigrantes a pesar del creciente escándalo que esto ha provocado. "Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será", dijo.

Según el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas "que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más". "Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será", afirmó.

Trump desató la peor crisis en décadas con su vecino del sur al insistir en construir una nueva muralla -pagada por México- a lo largo de los más de 3.000 km de frontera que comparten, para evitar la llegada de indocumentados de México y Centroamérica que llegan a territorio estadounidense en busca de una vida mejor. (I)