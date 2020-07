En México aumentan los partos en casa

La saturación del sistema sanitario en México ha ocasionado que las mujeres embarazadas opten por dar a luz en sus casas. Ellas conocen que pertenecen a uno de los grupos con más riesgo de tener complicaciones en caso de contraer COVID-19.

Lo hacen siempre con la ayuda de parteras profesionales, quienes realizan el procedimiento en el espacio donde se sientan más cómodas y confiadas, su hogar. Ellas son expertas en manejar las terapias del dolor a través de ejercicios y masajes en zonas específicas.

Aseguran que las solicitudes han ido en aumento. Antes, tenían uno o dos partos al mes. Ahora, alcanzan a tener hasta 6 partos mensuales. Las embarazadas consideran que es la mejor alternativa en medio de la contingencia.

"Me pareció una buena idea para no tener que estar yendo al hospital, si de por sí ya es demasiado tedioso ir con tanta gente, ahora con esto me pareció que no era muy apto para estar ahí", reveló una joven mexicana que decidió dar a luz en su domicilio.

Un 45% de los partos en México son cesárea, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda que sea sólo un 15%, de esta forma se convierte en el cuarto país en el mundo en practicar este procedimiento por sobre el parto natural.

En México se registran actualmente más de 400 mil contagios y las muertes rebasan las 44000. El país registra anualmente cerca de 2,1 millones de nacimientos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2018. (I)