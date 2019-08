Caída de la moneda no influye en el electorado

La moneda argentina colapsó el lunes en un grado no visto en 18 años, luego del triunfo de 15 puntos de Alberto Fernández y Cristina Fernández sobre el presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias.

El argentino Daniel Barbato dijo a EL TELÉGRAFO que el colapso de la moneda es el rechazo de los mercados a los resultados y aseguró que esto no influirá en los próximas elecciones presidenciales. El dólar es la moneda de ahorro de las clases alta y media de Argentina.

“La política de miedo de Macri no funciona. La superinflación nos tiene mal, su gobierno ha beneficiado solo a los de la clase alta y empresarios, mientras que perjudica a los sectores desafortunados”, explicó.

Barbato agregó que esto se reflejó en las miles de protestas sociales en contra de las medidas económicas del mandatario que busca la reelección.

En febrero, miles de personas coparon Buenos Aires para exigir al Gobierno que declare la emergencia alimentaria, luego de que regresaron los comedores comunitarios.

De acuerdo a la bolsa, las divisas argentinas se cotizaron hasta en 65 pesos por dólar, en medio de una intensa incertidumbre de los mercados por el eventual regreso del peronismo, que gobernó 12 años.

Win Thin, quien lidera la estrategia cambiaria de Brown Brothers Harriman, explicó al diario The New York Times que el colapso monetario no afectará el mercado internacional.

“Desde que Macri reabrió los mercados tomó algunas medidas favorables, hay un goteo de actividad en el peso y los activos argentinos en general. El dinero regresa, pero todavía es muy mínimo”, analizó.

Thin enfatizó que “más allá de Brasil y quizás de Uruguay, tendrá un impacto muy limitado en óptica económica”.

Macri, descendiente de una de las familias más ricas de su país, llegó al poder en 2015 con el compromiso de impulsar la economía argentina, la tercera más grande de América Latina, a través de una ola de liberalización.

Pero la recuperación prometida no se ha materializado y su nación está en recesión con una inflación superior a 55%.

El internacionalista Reynaldo Huerta explicó que Argentina vive circunstancias críticas heredadas del gobierno de la hoy candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández.

Huerta agregó que la política de Macri, si quiere mejorar en su respaldo en los comicios de octubre, debe de apuntar a “inversiones que marquen las raíces de un futuro desarrollo con equidad social”.

En su defensa, Alberto Fernández prometió que buscaría “reelaborar” el acuerdo de reserva de

$ 57.000 millones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si gana los comicios. (I)