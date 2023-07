Mark Zuckerberg publicó un tuit por primera vez desde 2012

Mark Zuckerberg, fundador del gigante aglomerado Meta, hizo una publicación en su cuenta de Twitter, que no usaba desde 2012, con motivo del estreno de la nueva aplicación Threads, que quiere competir con la red del pajarito azul.

El multimillonario compartió el reconocido meme de Spiderman apuntando a otro Spiderman, dejando ver el supuesto parecido de las dos redes sociales.

Según el portal de noticias RT, “El propietario de Twitter, Elon Musk, reaccionó a la noticia del lanzamiento respondiendo con un emoji llorando de risa al tuit de un usuario que publicó la imagen de un teclado con solo tres botones, ctrl, c y v (los cuales se usan para crear atajos para copiar y pegar), acompañada de la frase: "La nueva aplicación de Meta se ha creado completamente con este teclado"”.

Meta's new app was built entirely using this keyboard: pic.twitter.com/RoRe6szEO0