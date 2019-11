Marchas en Colombia dejan toque de queda

Millones de colombianos se tomaron las calles en 400 puntos del país para protestar contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque. La magnitud de la convocatoria para las marchas de este 21 de noviembre se comparó con la del 14 de septiembre de 1977, la más grande de este país.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, decretó toque de queda en la capital del Valle a partir de las 19:00. La tercera ciudad más grande del país reportó incidentes con siete policías heridos y un estudiante lesionado.



En medio de la convulsión social, ayer, Duque (con solo 15 meses en el poder) asistió por la mañana a la segunda Cumbre de la Justicia en la que se entregaban los Premios Excelencia de este gremio y evitó hablar del paro general. A la par se viralizaron videos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) lanzando gas lacrimógeno a los protestantes.



Aunque las marchas iniciaron de forma pacífica, al mediodía los disturbios se acentuaron en varios puntos del país lo que provocó la paralización del transporte público entre otras medidas de seguridad pública.



De acuerdo con reportes de las autoridades -hasta la mitad de la jornada de ayer-, son 10 los capturados durante las marchas. Sin embargo, más allá de algunos bloqueos, enfrentamientos con las autoridades y actos de vandalismo, no se presentaron problemas en el orden.



“El Gobierno tiene algo de qué preocuparse”, explicó al diario Espectador, Oren Barack, director gerente de renta fija de AGP Alliance Global Partners, en Nueva York, que mantiene deuda soberana y corporativa de Colombia.

“Hay mucha tensión en América Latina en este momento”, sostiene Barack.



Las razones de la convocatoria

Los manifestantes de los sindicatos y sectores sociales rechazan las tres reformas (laboral, de pensión y tributaria), las privatizaciones, la corrupción, el tarifazo, los salarios mínimos y demanda el cumplimiento de los pactos: estudiantiles y acuerdos de la paz. Además exige la defensa a la protesta social y mejoras en la educación.



El Gobierno, por su parte, alega que logró -durante estos 15 meses de mandato de Duque- reducir en el 50% el secuestro y el número asesinatos contra líderes sociales, gracias al Plan de Acción Oportuna (PAO). Pero no ahondó en cifras exactas.



En contraparte, un día antes de las marchas, el senador Gustavo Petro denunció que en 2019 se registró la muerte de 22 menores de edad. Esto, a propósito de los ocho adolescentes muertos en manos de un operativo militar hace meses.

Las organizaciones sociales y culturales también reclaman un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Asimismo, medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se cobraron la vida de 226 personas hasta agosto, según el Instituto para la Paz.



Las protestas contra el gobierno de Duque ocurren en un momento de agitación social en América Latina lo que acrecienta, según el Gobierno, el temor al brote de violencia y terrorismo.



Para evitar desmanes, el régimen mantiene en marcha medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras, despliegue de policías, vigilancia aérea y refuerzo de militares.



Los medios informaron sobre allanamientos de los militares a casas de maestros, estudiantes, medios de comunicación y centro culturales cuyos representantes demandan intimidación y amenaza de parte gubernamental.



Aunque el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, defendió los 27 allanamientos de Cali y Medellín, la alcaldesa electa, Claudia López, respaldó las marchas pacíficas en la capital y se sumó a los reclamos en la calle.



“El país no se siente interpretado en el gabinete, es un gabinete lejano, distante, en donde se llega para hacer representaciones no de ciudadanos, sino de gremios, de intereses económicos de los poderosos y eso molesta al país, eso genera desconexión con el Gobierno y cuando eso pasa, la gente encuentra en la calle la manera de hacer sentir su descontento”, señaló el senador Luis Fernando Velasco.



Según él, muchos de sus ministros y sus más altos funcionarios no se han conectado con la ciudadanía.



En una entrevista a RCN, el senador Antonio Sanguino coincidió con Velasco, aunque advierte que unas modificaciones en el gabinete de Gobierno son buenas, estas no suficientes.



“Lo que se requiere es un cambio fundamental en la orientación de sus políticas”.



El índice de aprobación

Es posible que las protestas también ayuden a presionar al Gobierno para que demore y diluya sus planes de reforma de pensiones, sostuvo Dirk Willer, jefe de estrategia de renta fija de mercados emergentes de Citigroup Inc.



Las marchas podrían debilitar aún más el apoyo hacia Duque.



En cifras, el índice de aprobación del presidente de Colombia cayó este mes al 26%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo el año pasado.



La falta de una mayoría en el Congreso complica sus planes de impulsar una reforma tributaria este año, así como promover proyectos de ley laborales y de pensiones el próximo año.



“Los errores de Duque han generado un creciente nivel de descontento”, indicó Claudia Navas, analista de Control Risks, en Bogotá. (I)