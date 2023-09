Mandy Rose sostiene que le va mejor en OnlyFans que en la WWE

OnlyFans es una plataforma de contenido por suscripción que dio un giro hacia la producción para adultos que llamó la atención de millones de usuarios y de creadores.

Es así que la mismísima Amanda Rose Saccomanno, quien fuera luchadora de la WWE, conocida como Mandy Rose, afirmó que gana una fortuna en dicha plataforma digital.

Precisamente, Mandy Rose dejó las filas de la WWE en 2022, porque la dirigencia de la empresa descubrió que la atleta ya estaba incursionando en OnlyFans.

Si bien hubo fanáticos y medios que creían que ese sería el final del éxito de Mandy Rose, la exluchadora dejó ver que, económicamente, le va mejor que cuando estaba en las filas de la WWE.

“Ha sido increíble. Económicamente, me ha ido muy bien. Y, sinceramente, personal y mentalmente, me ha ido de maravilla. Tengo mucho más tiempo para estar con mi familia e involucrarme en más cosas en las que nunca pensé que me involucraría”, confesó Rose.