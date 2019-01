Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas de Venezuela con EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su decisión de romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Estados Unidos, al que acusa de "intervencionismo" en el país y dio 72 horas para que abandone la embajada.

"He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos", dijo Maduro desde la sede presidencial y anunció que el personal diplomático de Estados Unidos que vive en Venezuela tiene 72 horas para abandonar el país.

Repudió el hecho de pretender elegir y designar al presidente de Venezuela por vías extraconstitucionales, lo cual -dijo- es una grave irresponsabilidad (...) a Venezuela se respeta, tenemos que hacer respetar esta tierra sagrada, manifestó el mandatario acompañado de la marcha chavista que se encuentra en este momento en vigilia permanente en el palacio de Gobierno.

Alertó que EE.UU. dirige una operación para imponer "a través de un golpe de Estado, un gobierno títere a sus intereses".

Dijo que los asuntos de Venezuela "solo deben se atendidos y tratados el propio de Venezuela. Los problemas nuestros se resuelven en casa".

"¿Quién eligió al presidente de la República, podemos calarnos los venezolanos que desde EE.UU se nos imponga un presidente? Es una grave insensatez, no lo podemos aceptar", agregó.

El presidente Maduro señaló que aunque desde EE.UU. se han activado planes contra la revolución bolivariana, el pueblo venezolano "ha derrotado los planes golpistas con su fuerza inaudita".

"No al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo, no queremos volver a los golpes de Estado del siglo XX", señaló.

Denunció que varios medios han invisibilizado la marcha chavista que se encuentra en este momento en vigilia permanente en el palacio de Gobierno.

Indicó que en el mundo impera un "silencio informativo brutal". Frente a sus seguidores, acotó: "Por eso es importante multiplicar la verdad, a este palacio llegamos con los votos del pueblo, a este palacio estaremos con los votos del pueblo que es el único que elige presidente, solo el pueblo pone, solo el pueblo quita".

A petición de la oposición venezolana, el 20 de mayo de 2018 el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones (que estaban previstas para diciembre del mismo año) en las cuales Maduro obtuvo el 67,84% (6.248.864 de votos) seguido de Henri Falcón que consiguió el 20,93% (1.927.958 de votos).

En aquel proceso electoral se realizaron 18 auditorías públicas y televisadas al sistema automatizado, el cual fue acompañado por unas 150 personas, entre ellos 14 comisiones electorales de 8 países. Ninguno de los candidatos participantes presentó pruebas de fraude o impugnó los resultados.

No obstante, tres partidos opositores (AD, VP y PJ) decidieron no participar en aquellos comicios que se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales el CNE anunció como ganadora a la oposición venezolana que hoy lidera el Poder Legislativo. (I)