Presidente afirma que Duque es “impopular”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el Gobierno en Colombia de Iván Duque es “impopular”, al tiempo que lo llamó a su par “pelele” de Estados Unidos, país al que dice está subordinado el neogranadino. “En Colombia, Iván Duque no va ni al baño, el diablo de Iván Duque no va ni al baño sin preguntarle al embajador gringo si tiene permiso para ir al baño”, señaló Maduro a periodistas en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Agregó, además, que su Gobierno es “de lo peor, un gobierno muy impopular (y) muy repudiado por Colombia”. Maduro también acusó al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, de dar “órdenes a la oposición venezolana”, aunque no precisó mayores detalles.

Las relaciones entre Venezuela y Colombia son tirantes casi desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, y se enfriaron desde que Duque denunciara la grave crisis que padece el primer país y por la cual responsabiliza a Maduro.

Venezuela, en tanto, ha acusado a su vecino de ser parte de un complot diseñado en Estados Unidos para derrocar a Maduro y poner fin así a la llamada revolución bolivariana. Colombia figura entre los países que no reconocerá a Maduro, cuando el venezolano asuma un nuevo mandato tras ganar con amplio margen las elecciones de mayo pasada, tachadas como fraudulentas. Pero Maduro reiteró que jurará un nuevo término acompañado del pueblo, los militares y “la compañía del mundo”. (I)