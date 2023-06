Madonna ya se recupera en casa y "está mejor" tras su reciente hospitalización

Madonna ya se recupera este jueves en su casa de Nueva York y "está mejor" tras haber sido hospitalizada varios días en la unidad de cuidados intensivos debido a una infección bacteriana grave, según informaron varios medios.



La revista People reportó que la estrella del pop, de 64 años, "ha vuelto a casa y está mejor", mientras que CNN detalló que ha sido "dada de alta" y ha dejado el hospital en una ambulancia privada, datos en ambos casos transmitidos por fuentes cercanas.



Por su parte, la página de farándula local Page Six confirmó que hay un escolta fuera de la casa que la artista tiene en el acomodado barrio del Upper East Side, en Manhattan, donde ayer fueron fotografiados dos de sus hijos visitando la casa.



El estado de salud de Madonna ha copado los titulares de todo el mundo desde que su representante, Guy Oseary, indicó ayer en Instagram que el pasado sábado la cantante "desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada varios días en la UCI".



"Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente", agregó Oseary, que anunció una "pausa" en todos los compromisos de la artista, incluyendo su esperada gira "Celebration" que iba a comenzar pronto.



Según Page Six, la vocalista de "Like a virgin" fue hallada inconsciente el sábado y trasladada al hospital, donde estuvo entubada al menos una noche, pero después se le pudo retirar la ayuda mecánica para respirar y estaba alerta.



La ambiciosa gira "Celebration", que abarca la carrera de cuatro décadas llena de éxitos de Madonna, arrancaba el 15 de julio en Vancouver (Canadá) y estaba previsto que recorriera ese país y Estados Unidos hasta octubre antes de partir hacia Europa.



Su representante ya ha adelantado que las fechas tendrán que ser reprogramadas.



Los allegados de Madonna se han mantenido discretos sobre su estado, pero la actriz estadounidense Rosie O'Donell, una "vieja amiga" de la cantante, dijo esta mañana a través de la red social Instagram que esta "se siente bien".



Esta mañana, eran numerosos los fotógrafos que hacían "guardia" frente al domicilio donde se supone está Madonna, pero ninguno ha conseguido hasta el momento captar una imagen suya. EFE