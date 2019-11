Lula asume el reto de buscar un cambio en Brasil

La dirección del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil se reunió ayer con su líder máximo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Salvador, capital del Estado de Bahía. Este encuentro fue parte de los preparativos del VII Congreso Nacional de la organización política que se realizará en Sao Paulo todo el fin de semana.



En el Congreso del PT, el exmandatario brasileño pronunció un esperado discurso para alentar a sus seguidores a una renovación en la lucha política.



La libertad de Lula conducirá al PT, la fuerza opositora más importante del país, a centrarse en ser el contrapeso de Jair Bolsonaro, el exdiputado de extrema derecha que llegó al poder el año pasado, estiman analistas.



Para el sociólogo Emir Sader, uno de los creadores del Foro Social Mundial, Lula puede ser “el gran unificador de la izquierda, del campo popular, de todas las fuerzas democráticas” opuestas a Jair Bolsonaro, cuyo gobierno califica de “catastrófico”.



“Es difícil imaginar lo que va a quedar del país en tres años más de un Gobierno que lo único que ha hecho es destruir patrimonio público, los derechos de la gente y el prestigio del país en el exterior.

Frente a ello, Lula aparece como la gran referencia, por lo que hizo y por lo que parece capaz de hacer, porque habla con todos, organiza a todas las fuerzas que se pueden oponer a Bolsonaro para restaurar la democracia en Brasil”, menciona Sader.



Desde que Lula fue encarcelado, en abril de 2018, el PT se alejó de los grandes debates nacionales. Y durante los meses que lleva en la presidencia, la oposición más eficaz al gobierno de Bolsonaro ha sido, paradójicamente, las divergencias en el propio seno de su gobierno.

Con su discurso carismático y récord como uno de los presidentes más populares de Brasil, Lula y sus aliados esperaran constituir una oposición popular frente al gobierno de Bolsonaro, a quien acusan de “destruir” el país.



Pero Lula, quien dominó la vida política brasileña en los últimos 16 años, también fue un obstáculo para hacer un recambio generacional en la centro-izquierda e izquierda brasileñas.

Se puede argumentar que su liberación dificultará más la posibilidad de un nuevo liderazgo que pueda enfrentarse con éxito al discurso de la extrema derecha.



Sin embargo, mientras estuvo preso, ningún otro político logró ganar protagonismo en las discusiones nacionales.



La realidad es que hoy, Lula es la única figura opositora capaz de entusiasmar a multitudes, opina Carol Pires, del diario The New York Times.



La periodista Aline Piva coincide con Pires en destacar el papel aglutinador de Lula da Silva. La reportera de @nocautefm considera que “la liberación de Lula va a ser importante porque ahora puede hablar directamente con sus bases. Eso va a generar un movimiento político que puede traer dificultades para la base bolsonarista”.



Por otro lado destaca como parte de sus flaquezas los procesos en su contra, ya que Lula sigue inhabilitado por ocho años, por lo que no podrá disputar las próximas elecciones de 2022.



El exmandatario, de 74 años, salió de prisión el pasado 8 de noviembre después de permanecer durante año y medio en la cárcel, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.



Lula estaba preso desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción al ser condenado en tercera instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras. (I)