Luis Rubiales explicó lo sucedido con Jenni Hermoso

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dio declaraciones tras la polémica por el beso con Jenni Hermoso, tras ganar el Mundial Femenino.

Se especuló que en la mañana del viernes 25 de agosto Rubiales renunciaría a su cargo por el escándalo, pero el Presidente de la RFEF dijo que dimitirá y dio explicaciones de lo sucedido.

"Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'", dijo Rubiales ante los medios de comunicación acreditados.

‼ Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/YJAreH7m79 — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2023

Varios usuarios de redes sociales dijeron que lo dicho por rubiales solo “empeora” lo sucedido.

“Proponer "un poquito" a persona con la que únicamente mantienes una relación laboral es, sencillamente repugnante”, escribió el usuario Juanma Aranda. “muy normal lo de pedirle un piquito a una empleada, claro que sí”, apuntó en tono sarcástico la cuenta Llourinho.