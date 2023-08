Jenni Hermoso respondió a lo dicho por Luis Rubiales

Un comunicado difundido por la Asociación de Futbolistas Profesionales detalla la postura de Jenni Hermoso, jugadora de la Selección de España, ante las declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre lo sucedido en la final del Mundial Femenino.

La mañana del 25 de agosto, Rubiales dijo que le preguntó a hermoso si podía darle un beso, a lo que la jugadora, según él, habría aceptado.

Sin embargo Hermoso detalló que no hubo tal consentimiento. "Tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso", reza el comunicado. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", agregó en el documento.

Las integrantes de la Selección de España, quienes ganaron el más reciente Mundial, mostraron su apoyo a Hermoso y dejaron ver su “firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”.