López Obrador revisará con Peña Nieto negociación de TLCAN durante transición

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la transición de gobierno será "ordenada, pacífica" y sin "sobresaltos", tras reunirse con el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional.

"En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas. Sobre todo para lograr que la transición sea de manera ordenada, pacífica y que no haya sobresaltos. (Dando) confianza en temas económicos", apuntó el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ganador en la contienda por la Presidencia el 1 de julio.

López Obrador avanzó que hasta que el Tribunal Electoral de México lo nombre oficialmente presidente electo, no dará comienzo el proceso de transición de poderes, que se alargará hasta la toma de posesión del nuevo presidente el 1 de diciembre.

"Llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña Nieto, de iniciar el proceso de transición una vez el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo; en tanto no exista este reconocimiento legal, no podremos iniciar el proceso", explicó.

Asimismo, el ganador de los comicios agradeció a Peña Nieto que "haya actuado de manera respetuosa" durante el proceso electoral y afirmó que "en general fueron unas elecciones libres y limpias".

López Obrador aseveró que en elecciones pasadas -contendió por la Presidencia sin éxito en 2006 y 2012- sufrió "un intervencionismo faccioso", a diferencia de esta ocasión, en la que "se respetó el voto de los ciudadanos".

Con Peña Nieto abordó temas como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México y la reforma energética. que liberalizó la explotación de hidrocarburos.

El encuentro empezó puntual a las 11:00 locales en el Palacio Nacional, luego de que el líder de Morena hiciera una aparatosa llegada al estar rodeado de medios de comunicación y simpatizantes.

López Obrador ganó la Presidencia de México con 53 % de los votos en los comicios del pasado domingo, situándose a 30 puntos del segundo aspirante, Ricardo Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

Según informó la Presidencia en Twitter, el presidente mexicano recibió a López Obrador y manifestó la disposición del Ejecutivo para "llevar a cabo una transición ordenada y eficiente en beneficio de las mexicanas y mexicanos".

Más de 89 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas el pasado 1 de julio para renovar 3.400 cargos, lo que convirtió estas elecciones en las más grandes de la historia del país.

Además de presidente, se eligieron 128 senadores, 500 diputados, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de miles de cargos locales. (I)