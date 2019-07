López Obrador dice que fortuna de 'El Chapo' será para el pueblo mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que analizarán los procedimientos legales para que la fortuna del exjefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, sea devuelta al pueblo méxicano.

"Creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a los mexicanos, yo creo que en eso también va a estar de acuerdo el gobierno de Estados Unidos, pero hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se realizará", dijo el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se está encargando de este asunto, luego de que el juez Brian Cogan, quien sentenció a cadena perpetua a Guzmán Loera, ordenó la confiscación de los más de 12 mil millones de dólares al sentenciado como compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas entre México y Estados Unidos.

El mandatario mexicano agregó que anteriormente el gobierno del país no reclamaba los recursos que se decomisaban a criminales, porque el abogado de Guzmán Loera sostiene que su cliente no tiene esa cantidad de dinero, los recursos le corresponderían a México y no a EE.UU.

"Él sostiene (el abogado), que en todo caso esos bienes, esos recursos pertenecen a México, lo vamos a revisar", agregó.

Además López Obrador dijo que se tratará este tema "con seriedad", ya que según consideró, "El Chapo" en años anteriores fue nombrado como uno de los hombres más ricos del mundo por cuestiones de publicidad.

"Hay que defender a todos los mexicanos y también sus bienes, si antes no se hacía que ahora se haga, porque les quitaban dinero obtenido ilegalmente, o sea dinero del presupuesto, dinero del pueblo de México y no se reclamaba", puntualizó el mandatario. (I)