López Obrador promete encontrar a homicidas intelectuales de periodista

Tras la versión de que los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán están detrás del asesinato del periodista Javier Valdez por publicar una entrevista, el Gobierno mexicano se comprometió a castigar a los "homicidas intelectuales".

La mañana de este viernes 25 de enero, durante su tradicional conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a Griselda Triana, esposa del periodista, quien acudió para exigir resultados en las investigaciones del asesinato de Valdez, registrado en Culiacán, Sinaloa, en mayo del 2017.

"Aquí lo que yo vengo a exigir es que no descarten ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual de los asesinos de Javier. A mí no me importa de qué organización criminal vino la orden, a mí lo que me importa es que quede muy claro, y también que la nueva Fiscalía General de la República, haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva, y se determine quién dio la orden", demandó Triana.

En respuesta, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que a petición de López Obrador no se descartará ninguna línea de investigación, que "todas serán agotadas hasta encontrar la razón y a los responsables."

Para Triana es "muy claro" que Valdez fue asesinado por su trabajo, "porque no les gustó lo que se publicó", por lo que abundó en la importancia de "dar con los personajes que dieron la orden".

"Exigimos verdad, exigimos justicia y exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales, pero, sobre todo, los intelectuales", concluyó.

El pasado 23 de enero, como testigo en el juicio que se sigue contra 'el Chapo' en EEE.UU., Dámaso López Núñez, alias 'El Licenciado', manifestó que los hijos de Guzmán Loera habrían ordenado la muerte del periodista mexicano.

A decir del declarante, los hijos de 'el Chapo' mataron al periodista porque insistió en publicar una entrevista que el propio López Núñez había concedido al medio de comunicación Ríodoce, del cual Valdez era fundador.

Al respecto, Sánchez Cordero anotó que, fuera del proceso que se desarrolla en la corte de Nueva York, el Gobierno de México tiene el "firme propósito de llegar a la verdad, hacer justicia y el castigo de los responsables de este y de otros crímenes de periodistas", registrados con mayor incidencia durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Previo a la presentación de Triana, López Obrador informó que la secretaria de Gobernación tiene un informe sobre el caso Valdez. "No lo queremos hacer público por razones de tipo legal, pero que se les va a informar ampliamente y vamos a estar nosotros al tanto de esto".

Asimismo, la encargada de la política interior adelantó que trabajarán para mejorar el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. (I)